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Акции третьего эшелона: как заработать и не застрять на долгие годы

На фондовом рынке есть акции, которые не на слуху, но периодически совершает очень сильные движения. Как правило, речь идёт об акциях третьего эшелона. Например, на прошлой неделе бумаги Ашинского металлургического и Челябинского кузнечно-прессового заводов вырастали в цене в 2 раза, а кондитерской фабрики «Красный Октябрь» в 5 раз, также отличился Мосторест.  Это не осталось без внимания регулятора. НКЦ снизил до 10% процентов верхнее максимальное значение отклонения заявок в течение дня. Проще говоря, поставил планку, после которой останавливают торги. ЦБ, в свою очередь, пригрозил проверками на предмет манипуляции котировками.

Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин разбирается с своём еженедельном выпуске «Без плохих новостей», как заработать на акциях третьего эшелона и не застрять на долгие годы. При выборе эмитентов он советует ориентироваться на требования Московской биржи, которая разделяют компании на первый, второй и третий уровни листинга.

– Там, помимо объёма торгов, есть такие важные параметры, как количество акций в свободном обращении, раскрытие отчётности эмитентом и наличие договоров с маркет-мейкерами. Если для первых двух уровней есть требования, то для третьего практически нет никаких. Раз их нет, то есть ценами, может быть всё, что угодно, – подчеркивает эксперт БКС.

Причин для резкого изменения цены может быть несколько. По словам эксперта, это может быть и спекулятивный разгон, и зарисовка оборотов или цен, и скупка в преддверии корпоративного события, например, добор до определённого пакета. Для простых инвесторов – это хорошая возможность заработать. Вопрос лишь в том, как узнать про такие движения и как себя вести в это время. Ни фундаментальный, ни технический анализ тут не подходят. По мнению Максима Шеина, «копать» надо в направлении корпоративных новостей – изменения расклада сил среди основных акционеров, выявление заинтересованных в разгоне бумаги сил. Если у инвесторов есть желание искать финансовое счастье в третьем эшелоне, то надо помнить несколько важных тезисов.

– Во-первых, больших денег там не разместить. 100-200 тысяч  – это нормально, но уже с 10 млн руб. будут сложности. Пакет вы наберёте за какое-то время, но прежде, чем это делать, сначала подумайте о том, кому вы потом будете продавать всё это. В третьем эшелоне нет маркет-мейкеров в биржевых стаканах, биды могут разбегаться, как тараканы. Во-вторых, следите за тем, сколько акций находится в свободном обращении. Если их мало, то это может сыграть, как в плюс, так и в минус  – с миноритариями, как известно, у нас обычно не церемонятся. Ну, и, в-третьих, это сроки. В таких бумагах легко застрять на годы, а потом вдруг во время перелёта из Москвы во Владивосток пропустить возможность продать их с хорошей прибылью, – резюмирует эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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