ЦБ повысил прогноз по ключевой ставке. Что это значит?

Российский ЦБ сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%. Однако регулятор поднял прогноз ставки на 2023 год до 7-9%, раньше было 6,5-8,5%.

– Судя по всему данные о том, что инфляция в России замедляется, не повлияло на решение Центробанка, – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в своём еженедельном выпуске. – К сожалению, более того ЦБ ожидает повышение процентных ставок в этом году, что, конечно, не очень хорошо.

Это означает, что расходы на обслуживание долга российского бюджета будут увеличиваться. Соответственно ставки по ипотеке, проценты по кредитам будут увеличиваться и для граждан, и для юридических лиц.

– Это совсем не то, что нужно сейчас для российской экономики, – резюмирует эксперт БКС.

Эксперты считают, что после падения в 2022, экономика нуждается в поддержке. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад, в котором улучшил свой прогноз по динамике российской экономики в 2023 году с падения на 2,3% (в октябрьском варианте прогноза) на рост на 0,3%, в 2024 году ожидает ускорения роста до 2,1%. Банк России по итогам заседания 10 февраля также улучшил прогноз по динамике ВВП в 2023 году, допустив рост экономики уже в текущем году. До этого ЦБ прогнозировал спад в пределах 1-4%. Теперь в базовом сценарии ЦБ ожидает, что изменение ВВП в 2023 году составит от минус 1% до плюс 1%.