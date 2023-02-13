ФАС и Центробанк рекомендовали кредитным организациям не манипулировать информацией о ставках на сайтах

Екатерина Костенко из Службы по защите прав потребителей Банка России рассказала о том, что ставки на сайтах банков часто меняются со временем или требуют покупки дополнительных услуг, а это вводит потребителя в заблуждение.

«По кредитам ярко и явно указывают минимальную ставку, по вкладам – выделяют максимальную, при этом, не афишируют, что эти ставки действуют определенный период или что для них необходимо согласиться с оплатой дополнительных услуг», – говорит Екатерина.

В итоге – выгодная ставка по кредиту может действовать первый месяц, а дальше станет в три раза выше или проценты по вкладу будут начисляться только на первоначально внесенные средства.

«Такой формат подачи информации рассеивает внимание потребителя и мешает ему выбрать наиболее привлекательные условия. Мы – Банк России и Федеральная антимонопольная служба – рекомендовали банкам, МФО и другим кредиторам указывать условия применения ставок, не делая их менее заметными», – заключает эксперт.