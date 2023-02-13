Эффект от эмбарго для нефтяников оказался слабее, чем ожидали

Первое полугодие для российских нефтяников может оказать не таким сложным, как ожидали аналитики. Это отразится на их финансовых показателях, а значит и на дивидендах компаний, считает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Аналитики БКС в своей стратегии на 2023 год писали, что акции нефтяного сектора выглядят справедливо оценёнными, а в некоторых случаях даже переоценёнными. Они отмечали, что нефтяным компаниям предстоит трудная первая половина этого года и ждали снижения дивидендов из-за двух эмбарго, которые могут снизить добычу примерно на 10% и увеличить дисконт к Urals до 40 долларов за баррель в первом квартале этого года.

– В действительности же эффект от эмбарго на данный момент оказался значительно слабее, – подчеркивает Максим Шеин. – Дисконт к Urals увеличился, но лишь до 30 долларов за баррель, а объемы добычи пока вообще не изменились. Кроме того, на этой неделе стало известно, что Европа фактически легализовала серые схемы обхода эмбарго на нефтепродукты, поэтому первая половина года у российских нефтяников может оказаться лучше, чем мы об этом предполагали.

Росту доходов нефтяных компаний также способствуют текущее увеличение цен на нефть и ослабление рубля, которое было в последнее время. Поэтому, по мнению эксперта, акции нефтяников могут показать хорошие результаты.