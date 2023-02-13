«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг СберСтрахования на уровне ruAAА

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании ООО СК «Сбербанк страхование» на уровне ruAAА. Прогноз по рейтингу – стабильный.

ООО СК «Сбербанк страхование» – крупный универсальный страховщик, который относится к 1 размерному классу по методологии агентства. По данным Банка России, по итогам 2021 года рыночная доля страховщика составила 1,7%, что выделяется в качестве фактора поддержки. Кроме того, высокий финансовый потенциал собственника компании, который также является ее ключевым посредником, оказывает существенное положительное влияние на рейтинг.

Страховой портфель компании умеренно диверсифицирован по направлениям деятельности: на крупнейший вид – страхование имущества граждан – приходится 42,5% взносов за 9 месяцев 2022 года. Более 60% премий компания получает в Москве, что оказывает сдерживающее влияние на оценку географической диверсификации страхового портфеля. Темпы прироста взносов, в соответствии с методологией агентства, находятся на крайне высоком уровне: 55,1% за 9 месяцев 2022 года по сравнению с 9 месяцами 2021 года. Давление на рейтинг оказывает высокая доля расторгнутых договоров – 4,1% за 9 месяцев 2022 года.

Позитивно сказывается на рейтинге высокое качество активов страховщика. На 30.09.2022 доля высоколиквидных вложений в объекты с условным рейтинговым классом ruАА и выше составила 74,5% совокупных активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов. Агентство отмечает высокую диверсификацию активов компании: на 30.09.2022 на крупнейшего контрагента, который не может быть отнесен к условному рейтинговому классу ruAA и выше, пришлось 1,3% активов страховщика, очищенных от отложенных аквизиционных расходов, на трех крупнейших – 3,0%. Доля связанных структур в активах невысока, что также выделяется в качестве позитивного фактора.

Нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств страховой организации (1,8 на 30.09.2022) находится на высоком уровне. Финансовые показатели деятельности страховщика характеризуются стабильно высокими значениями коэффициентов текущей ликвидности (1,68 на 30.09.2022) и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,88 на 30.09.2022). Умеренно высокое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (9,7% на 30.09.2022) оказывает сдерживающее влияние на рейтинг.

Значения коэффициента убыточности-нетто (29,9% за 9 месяцев 2022 года) и комбинированного коэффициента убыточности-нетто (66,1% за 9 месяцев 2022 года) оцениваются положительно. Среди сдерживающих факторов отмечается умеренно высокая доля расходов на ведение дела (36,2% за 9 месяцев 2022 года). При этом величина комиссионного вознаграждения кредитным организациям (12,0% соответствующей премии за 9 месяцев 2022 года) оценивается позитивно. По итогам 9 месяцев 2022 года рентабельность капитала составила 72,6% в годовом выражении, рентабельность продаж – 26,4%, рентабельность инвестиций – 7,5% в годовом выражении за 9 месяцев 2022 года, что оказывает положительное влияние на рейтинг.

Надежность перестраховочной защиты в разрезе переданной в перестрахование премии оценивается как высокая: коэффициент надежности перестраховочной защиты составил 0,98 на 30.09.2022. Компания принимает крупные риски на страхование, однако, на собственном удержании оставляет невысокую их часть. Так, на 30.09.2022 отношение максимально возможной по одному событию выплаты-нетто к собственным средствам составило 2,1%. Также положительно оценивается наличие у компании опыта урегулирования крупных страховых случаев.

По оценкам агентства, страховщик обладает адекватным качеством управления. Бизнес-процессы и риск-менеджмент организованы в соответствии с утвержденными регламентами. В компании сформировано обособленное подразделение риск-менеджмента, а также функционирует коллегиальный орган, отвечающий за управление рисками. Качество стратегического обеспечения оценено позитивно.

По данным «Эксперт РА», на 30.09.2022 активы страховщика составили 53,1 млрд рублей, собственные средства – 18,4 млрд рублей, уставный капитал – 5 млрд рублей. По данным бухгалтерской отчетности, за 9 месяцев 2022 года компания собрала 31,1 млрд рублей страховых взносов.