Студентка ИГУ проводит эксперименты по воспроизводству сиговых рыб

Студентка биолого-почвенного факультета ИГУ Дарья Цивань проводит эксперименты по искусственному воспроизводству сиговых рыб Байкальского региона. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«На путях нерестовых миграций озерного сига в Чивыркуйском заливе отлавливались половозрелые представители этого вида, отбирались половые продукты, которые для сохранения их свойств помещали в ледяную баню в герметично закрытых контейнерах. Кроме того, семенную жидкость рыб замораживали в жидком азоте для длительного хранения. Чуть позже в лабораторных условиях проводили эксперименты по искусственному оплодотворению икры, по получению гибридов озерного и озерно-речного байкальских сигов, по влиянию искусственных стимуляторов на дальнейшее развитие в онтогенезе и устойчивость к различным воздействиям среды», – говорит Дарья.

В сферу ответственности Дарьи Цивань входит уход за икрой после оплодотворения и контроль за ходом эксперимента в лабораторных условиях.

В 2023 году продолжатся экспедиции в места нереста сиговых рыб и различные эксперименты по искусственному оплодотворению. Результаты экспериментов будут востребованы в дальнейшем для создания маточных стад изучаемых популяций сигов, мониторинга их благополучия. Маточные стада необходимы для пополнения численности популяций путем искусственного воспроизводства, а также для получения и выращивания форм, в том числе и гибридных, которые перспективны для товарной аквакультуры.