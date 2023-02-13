Для 67% сибирячек и 42% сибиряков любовь и карьера одинаково важны

71% женщин и 68% мужчин отмечают День всех влюбленных (День святого Валентина). Большинство сибиряков и сибирячек хотели бы получить в этот праздник в качестве подарка что-нибудь недорогое и романтичное. Лишь 9% женщин и 16% мужчин полагают, что работа и карьера важнее любви. Таковы результаты опроса* к Дню всех влюбленных 14 февраля, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

28% женщин и 30% мужчин отмечают День всех влюбленных каждый год. Еще 43% представительниц прекрасного пола и 38% мужчин отмечают этот праздник иногда. Принципиальных противников Дня святого Валентина чуть больше среди мужчин, чем среди женщин – 25% против 24%. Еще 4% женщин и 7% мужчин не празднуют 14 февраля, потому что не с кем.

67% женщин и 42% мужчин полагают, что любовь и карьера одинаково важны в жизни. 22% женщин делают выбор в пользу любви (7% однозначно, 15% скорее). Так же думают 35% мужчин (22% однозначно за любовь, 13% скорее). Только 9% женщин и 16% мужчин ставят карьеру выше любви.

67% женщин и 57% мужчин дарят 14 февраля любимому человеку что-нибудь недорогое, но романтичное. Что-нибудь дорогое и запоминающееся готовы подарить 4% женщин и 12% мужчин. Одной «валентинкой» обходятся 2% женщин и 6% мужчин. При этом по 22% женщин и 16% мужчин принципиально не делают подарков в этот день. Еще 4% женщин и 10% мужчин ничего не дарят потому, что некому дарить.

По 43% женщин и мужчин хотят получить в качестве подарка на День всех влюбленных тоже что-нибудь недорогое, но романтичное. Дорогой и запоминающийся подарок ждут в этот день 17% женщин и 9% мужчин. 24% женщин и 25% мужчин безразлично, что им подарят на 14 февраля. 2% женщин и 7% мужчин вполне устроит только «валентинка». 13% женщин и 16% мужчин не хотят получить в этот день никаких подарков.

15% не готовы потратить на подарок 14 февраля ни копейки. 24% хотят уложиться максимум в 1000 рублей. От 1 до 3 тысяч рублей намерены потратить 35% опрошенных, 3-10 тысяч рублей -16%. А 7% ради Дня всех влюбленных готовы раскошелиться более чем на 10 тысяч рублей.

*Опрос проведен банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах» 2-8 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.