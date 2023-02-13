Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ отметил день рождения

10 февраля исполнился 61 год первенцу цветной металлургии в Восточной Сибири.

Именно в этот день зимой 1962 года на электролизере № 415 в четвертом корпусе была произведена первая выливка металла. Сегодня завод входит в состав компании РУСАЛ и выдает больше 400 тысяч тонн алюминия в год. За 61 год работы ИркАЗ выпустил 16,5 млн тонн алюминия, из них более 98 % металла высшего сорта.

В честь дня рождения для ветеранов производства и сотрудников прошли мероприятия во Дворце культуры «Металлург», которые завершились праздничным концертом. Его открыл исполняющий обязанности генерального директора Иркутского алюминиевого завода Евгений Венидиктов:

– Февраль – праздничный месяц для нас. Мы поздравляем друг друга, чествуем ветеранов, напутствуем молодежь и все вместе празднуем День рождения ИркАЗа. Уверен, с таким же праздничным настроением в далеком 1962 году передовики нашего производства делали первую выливку металла. В этот день хочу пожелать всем вам крепкого сибирского здоровья и поблагодарить каждого сотрудника и ветерана за труд! Вместе мы делаем огромное дело, значимое для нашего города, региона и всей страны.

Иркутский алюминиевый завод ведет активную социальную и благотворительную деятельность на территории присутствия, основные принципы которой определил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска. Сегодня стабильно продолжают работать различные программы поддержки сотрудников, РУСАЛ имеет долголетнюю и богатую историю сотрудничества с администрацией города Шелехова и Шелеховского района, потому каждый год оно закрепляется новым соглашением. Только в 2022 году РУСАЛ выделил порядка 35 млн рублей на детские и спортивные площадки, арт-объекты, инвентарь и оборудование для образовательных, спортивных учреждений и учреждений культуры. Кроме того, 50 млн рублей Компания потратила на реконструкцию главного городского парка в Шелехове.

Текст: Ксения Горюнова