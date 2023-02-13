Продажи подарков ко Дню влюбленных упали вдвое

Эксперты Чек Индекса отмечают, День Влюбленных продолжает уходить от романтики. Причем в этом году такой тренд проявляется более драматично.

Сравнение за 1-10 февраля 2023/2022:

подарки ко Дню Валентина (с указанием в наименовании товара принадлежности к Дню влюбленных или Дню Валентина) – средний чек 590 руб., на 4% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 57%

цветочные букеты – средний чек 1680 руб., на 10% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 13%

валентинки (открытки) – средний чек 128 руб., на 21% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 6%

сладкие подарки (в упаковке) – средний чек 690 руб., на 31% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 7%

мягкие игрушки – средний чек 590 руб., на 10% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 10%

предметы нижнего белья – средний чек 620 руб., на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 2%

товары для взрослых – средний чек 1050 руб., на 8% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 36%

парфюмерия - средний чек 3050 руб., на 9% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 14%

услуги салонов красоты – средний чек 1382 руб., на 13% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 18%

Как и в прошлом году, в 2023 году в преддверии дня Валентина потребительский спрос показывает снижение спроса на традиционные подарочные категории, особенно в офлайн-торговле. Ценность этого праздника нивелировалась, часть граждан более радикально указывает, что не планирует его отмечать.

Рост продаж в ряде групп товаров может наблюдаться в онлайне, однако это влияние общего роста доли сферы ecom и не имеет прямой связи с днём Валентина.