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Продажи подарков ко Дню влюбленных упали вдвое

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Эксперты Чек Индекса отмечают, День Влюбленных продолжает уходить от романтики. Причем в этом году такой тренд проявляется более драматично.

Сравнение за 1-10 февраля 2023/2022:

  • подарки ко Дню Валентина (с указанием в наименовании товара принадлежности к Дню влюбленных или Дню Валентина) – средний чек 590 руб., на 4% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 57%
  • цветочные букеты – средний чек 1680 руб., на 10% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 13%
  • валентинки (открытки) – средний чек 128 руб., на 21% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 6%
  • сладкие подарки (в упаковке) – средний чек 690 руб., на 31% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 7%
  • мягкие игрушки – средний чек 590 руб., на 10% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 10%
  • предметы нижнего белья – средний чек 620 руб., на 7% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 2%
  • товары для взрослых – средний чек 1050 руб., на 8% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 36%
  • парфюмерия - средний чек 3050 руб., на 9% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 14%
  • услуги салонов красоты – средний чек 1382 руб., на 13% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 18%

Как и в прошлом году, в 2023 году в преддверии дня Валентина потребительский спрос показывает снижение спроса на традиционные подарочные категории, особенно в офлайн-торговле. Ценность этого праздника нивелировалась, часть граждан более радикально указывает, что не планирует его отмечать.

Рост продаж в ряде групп товаров может наблюдаться в онлайне, однако это влияние общего роста доли сферы ecom и не имеет прямой связи с днём Валентина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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