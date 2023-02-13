Абрамченко: Самые опасные отходы на площадке Усольехимпрома ликвидированы

Работы на промплощадке предприятия «Усольехимпром» ведутся в ускоренном режиме. Вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко заявила о ликвидации самых опасных отходов, которые представляли наибольший риск для населения. В дальнейшем власти планируют создать в Усолье современный экологический производственно-промышленный комплекс и Федеральный центр химии.

– Ранее перезатаренные отходы II–IV классов опасности вывезены с территории на специализированные предприятия для утилизации по всем правилам. Они больше не угрожают жителям города Усолья-Сибирского и экосистеме реки Ангары. Считаю, что это большая победа в предотвращении экологического бедствия и важный этап превращения площадки в территорию с хорошим экономическим потенциалом. Усолье-Сибирское стало таким символом борьбы с накопленным ущербом в стране, и то, что у нас эффективно получается решать такие масштабные задачи, внушает оптимизм. Расслабляться нельзя, многое, конечно, ещё предстоит сделать, – отметила Виктория Абрамченко.

Напомним, что поручение о ликвидации экологического вреда на промышленной площадке в Усолье-Сибирском дал Президент страны Владимир Путин. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что задачи приведения в порядок площадки Химпрома, обеспечение безопасности населения – «по-прежнему остаются приоритетными в нашей повестке».

Работы на промплощадке ведутся опережающими темпами. В 2022 году был досрочно завершен демонтаж 204 надземных частей зданий с экономией бюджета, что позволило взять в работу еще 37 объектов без привлечения дополнительных средств.

– Всего в 2023 году предстоит демонтировать 289 подземных и 57 надземных частей зданий и сооружений, переработать строительный бой на дробильно-сортировочных комплексах с дальнейшим размещением на шламонакопителе, ликвидировать цех 94, включая перетаривание отходов из 96 технологических емкостей, – рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

В настоящее время с нарастающим итогом демонтировано 243 здания общим объемом строительных конструкций более 3 млн 596 тысяч кубических метров.

Напомним, что власти планируют создать на площадке «Усольехимпрома» современный экологический производственно-промышленный комплекс, который позволит открыть современные предприятия и создать новые рабочие места. Также в городе создают Федеральный центр химии. Глава государства Владимир Путин поддержал это решение. Как неоднократно подчеркивал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, это стратегически важный проект как для Усолье-Сибирского, так и для всего региона в целом.