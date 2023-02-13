Почти полмиллиона жителей Иркутской области перешли на электронные квитанции ЖКХ

В январе 2023 года платежные документы для оплаты услуг ЖКХ в онлайн формате получили более 480 тысяч жителей региона. Онлайн-квитанция ничем не отличается от обычной, только она доставляется не в почтовые ящики, а на электронную почту. Количество получателей таких платежек постоянно растёт: за год их стало больше на 19%.

– У электронного документа есть несколько весомых преимуществ, – говорится в сообщении «Иркутскэнергосбыта». – В первую очередь, экологичность. Так, для печати счетов только за январь 2023г. в формате А4 потребовалась бы 961 пачка бумаги. Для производства такого объема бумаги необходимо 41 дерево, которые удалось сохранить. Помимо этого, преимуществами являются конфиденциальность – никто не узнает персональные данные, и оперативность – исключены сбои при доставке.

Изменить способ получения счета на оплату коммунальных услуг можно всего за пару минут в мобильном приложении «Иркутскэнергосбыт» или личном кабинете на сайте компании. Необходимо поставить галочку напротив графы «счет по e-mail» и сохранить информацию.