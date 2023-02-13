Тарзан, Чойс и Лех Валенса: в Иркутске вырастили рекордное количество тюльпанов ко Дню всех влюбленных

В иркутском «Горзеленхозе» ко Дню всех влюбленных вырастили в 2 раза больше тюльпанов, чем в прошлом году. Увеличить урожай удалось благодаря новым технологиям.

Фото с сайта мэрии Иркутска

Ко Дню всех влюбленных в иркутском «Горзеленхозе» распустились 10 тысяч тюльпанов разных сортов: махровые «Ферст прайс» и «Колумбус», белые «Альбатрос» и «Апдейт», желто-красные «Тарзан» и «Чойс», розово-белые «Лех Валенса», малиновые «Прима Виста». Это в два раза больше, чем в прошлом году: тогда к 14 февраля на прилавки магазинов поступили 5 тысяч цветов. К Международному женскому дню специалисты муниципального предприятия идут на рекорд – готовятся вырастить 500 тысяч тюльпанов, говорится в сообщении пресс-служба мэрии.

– К 8 марта порадуем иркутянок тюльпанами 26 сортов: от снежно-белого до темно-бордового и ярко-алого. Только махровых будет 45 тысяч. Половина сортов – новые для предприятия. Некоторые из них имеют несвойственный весенним цветам аромат. Например, тюльпаны «Чойс» пахнут жасмином, а «Оранж шерпа» – свежесрезанной розой, – рассказала мастер агрокомплекса МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш.

Благодаря автоматизированным многоуровневым теплицам, позволяющим культивировать растения методом гидропоники, сотрудники предприятия получили возможность регулировать высоту и крупность цветов. Параметры растений во многом зависят от окружающей среды: температуры, влажности, уровня освещенности, полива. Теперь их поддерживает российская разработка – современный программный комплекс. Запуск новых теплиц позволил минимизировать использование ручного труда и усовершенствовать технологические процессы.