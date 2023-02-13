Опубликован список народных инициатив, которые будут реализованы в Иркутске в 2023 году

В 2023 году в Иркутске по программе «Народные инициативы» реализуют 21 проект. В списке – создание и благоустройство скверов, детских и спортивных площадок, установка стел и создание арт-объектов. Список опубликован сегодня, 13 февраля, на сайте мэрии. Всего от иркутян поступило 50 заявок. Из них были выбраны проекты, набравшие наибольшее количество голосов.

Список инициатив горожан, которые будут реализованы в этом году:

Октябрьский округ

Стела «Октябрьский округ» на пересечении улиц 25-го Октября и Седова

Сквер возле остановки «Микрорайон Байкальский»

Установка современных игровых комплексов на территории детских садов № 18, № 78, № 84, № 116

Устройство контейнерных площадок на улице Вилюйская

Правобережный округ

Детская площадка на берегу реки Ушаковки на улице Андреева, 37г

Спортивный дворик на улице Франк-Каменецкого, 26а

Благоустройство территории хоккейного корта школы № 31 (мкр. Зеленый, 46)

Приобретение национальных костюмов и обуви, а также музыкальных инструментов для школы искусств № 8, (мкр. Зеленый, 11а)

Детская площадка на улице Чапаева, 109

Многофункциональная спортивная площадка на улице Карпинская, 21/1

Детская площадка в микрорайоне Славный в районе улицы Дружная

Сквер на пересечении улиц Сурикова и Полины Осипенко

Капитальный ремонт туалетных комнат детского сада «Сказка»

Ленинский округ

Благоустройство сквера имени В.Я. Бронштейна вблизи домов №№ 102, 104, 106 на улице Полярная

Устройство универсальной спортивной площадки школы-интерната № 13

Благоустройство спортивной площадки гимназии № 3

Свердловский округ

Устройство многофункциональных универсальных спортивных площадок гимназии № 2 (мкр. Университетский, 85)

Стела микрорайона Синюшина гора (бул. Рябикова, 22а)

Устройство спортивных площадок на территории школы № 64 (Гидростроителей, 6)

Создание арт-объекта «Глазково» на пересечении улиц Звездинская и Челнокова (смотровая площадка)

Благоустройство сквера в ТОС «Черемушки +9 км» (территория у домов № 6б и № 10 на ул. Ракитная)

В 2022 году были воплощены 18 идей горожан. Среди них – благоустройство сквер возле «Дома ветеранов», восстановление мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, создание скейт-площадки в Парке инициативной молодежи. Иркутск участвует в проекте с 2016 года. За все время на территории города реализовано более 100 инициатив.