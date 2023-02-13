ЦБ выпустил памятную серебряную монету к юбилею композитора Сергея Рахманинова

ЦБ выпускает в обращение памятную серебряную монету к 150-летнему юбилею композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.

– Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм. Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты составляет 3,0 тыс. штук, – говорится в сообщении регулятора.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «2 РУБЛЯ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета С.В. Рахманинова и нотного стана на стилизованном фоне, представляющем собой композицию из волнистых радужных линий с эффектом интерференции света; вверху слева имеется рельефная надпись: «С.В. РАХМАНИНОВ», справа в две строки — годы жизни композитора: «1873» и «1943».

Боковая поверхность монеты рифленая.