100 новых камер фотовидеофиксации установят на дорогах Иркутской области

На автодорогах Иркутской области в 2023 году установят 100 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут действовать в аварийно-опасных местах на федеральных, региональных и местных трассах. На их установку из областного бюджета выделят 425 млн рублей.

- Сейчас на дорогах Иркутской области 35 очагов аварийности, 114 потенциально опасных мест. Поручаю министерству транспорта совместно с ГИБДД, МЧС и другими заинтересованными структурами определить места размещения новых камер фотовидеофиксации, чтобы повысить уровень безопасности водителей, пассажиров и пешеходов, – отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Уже известно, что камеру фиксирующую выезд на полосу для общественного транспорта, установят на улице Трактовой в Иркутске, где часто фиксируют такие нарушения. Также для повышения безопасности на автодорогах, в регионе закупят четыре передвижных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения контроля скорости. Сейчас в регионе работает один такой комплекс.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области Правительства Иркутской и области, в 2022 году в Иркутской области произошло 2336 ДТП, погибло 280 человек, получило ранения более 2,3 тысяч человек.