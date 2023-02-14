Спрос на ИЖС растет в России

Аналитики Домклик и ДОМ.РФ изучили рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России. Как показало исследование, спрос на доступное и комфортное индивидуальное жильё в России растёт. По итогам 2022 года ввод жилья в сегменте ИЖС составил 57 млн кв. м (+16% к 2021 году) и достиг исторического максимума.

Основная причина, по которой горожане не могут себе позволить покупку или строительство частного дома, — недостаток средств. При этом 54% желающих переехать в свой дом готовы рассмотреть ипотеку для его строительства.

Имея долю в 75%, Сбер уверенно лидирует на рынке ипотеки на ИЖС. В 2022 году Сбер выдал 24,3 тыс. кредитов на ИЖС, что в 3,3 раза превышает показатель 2021 года. Годовой объем выдачи увеличился более, чем в 4 раза.

Выросла в 2022 году и доля ИЖС среди других ипотек Сбера: по количеству кредитов — с 0,7 до 3%, по объёму — с 0,8 до 3,9%.

Драйвером ипотеки на строительство жилых домов в 2022 году выступали льготные программы по ставкам значительно ниже рыночных. Их доля в выдаче ипотеки на ИЖС увеличилась в 4 раза — с 19% в 2021 году до 79% в 2022 году.

При этом с июня 2022 года увеличился спрос на программу «Господдержка». Если летом 2022 года её доля в общем количестве выдач банка составляла 20%, то к декабрю достигла 73%. Популярности программы способствовало её расширение: строительство дома стало возможно своими силами без подрядчика. Сейчас уже около половины сделок по «Господдержке» в Сбере заключается без привлечения подрядчиков. Помогло и улучшение условий кредитования. В августе Сбер снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС по госпрограммам с 30 до 20% без подтверждения дохода, с подтверждением дохода — до 15%.

Распределение количества выданных кредитов на ИЖС по льготным программам: доля сделок по программе «Господдержка» показана зелёным, по «Семейной ипотеке» — бирюзовым, по «Дальневосточной ипотеке» — розовым, по «Сельской ипотеке» — тёмно-розовым, по «Ипотеке для IT» — фиолетовым. Синим показана доля кредитов, выданных на общих условиях, без льготных программ.