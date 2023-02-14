Как изменился спрос на льготную ипотеку после обновления условий господдержки?

Аналитики Домклик сравнили количество выданных Сбером ипотек в декабре 2022 года и январе 2023 года и выяснили, как рынок отреагировал на изменение условий программы «Господдержка». Как показала статистика, в конце прошлого года резко вырос интерес россиян ко всем видам льготных ипотек, и особенно к программе «Господдержка».

Доля льготных программ в общем количестве сделок Сбера в декабре 2022 года составила 37%, из них 25% пришлось на господдержку. Скорее всего, спрос подстегнула возможная перспектива закрытия льготной программы 31 декабря 2022 года. Постановление правительства (№ 2485) о её продлении и изменении условий было опубликовано 29 декабря 2022 года.

Количество выданных кредитов по льготным программам за декабрь 2022 года для топ-10 регионов по числу выдач ипотеки. Доля выдач по программе «Господдержка» относительно общего количества выдач за месяц показана зелёным, «Семейная ипотека» — голубым, «Ипотека для IT» — фиолетовым, «Дальневосточная ипотека» — синим, «Сельская ипотека» — розовым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем указанным льготным программам.

Как фиксируют аналитики Домклик, в январе 2023 года рынок ипотечного кредитования изменился. Доля льготных программ от общего количества ипотек Сбера в целом по России сократилась до 30% (это уровень второго полугодия 2022 года). Снизился и спрос на ипотеку в самых активных регионах страны. Если в декабре 2022 года в Москве доля льготных программ составляла 46%, из них господдержка — 35%, то в январе 2023 года эти показатели снизились до 22 и 14% соответственно. В Тюменской области доля льготной ипотеки сократилась с 43 до 36%, а программы «Господдержка» — с 32 до 18%. Эксперты связывают снижение спроса с увеличением ставок по госпрограмме с 7 до 8%. Одновременно доля других льготных программ в Сбере увеличилась. «Семейная ипотека» — на 2,4 процентных пункта, «Ипотека для IT» — на 0,2 процентных пункта, «Дальневосточная ипотека» — на 0,4 процентных пункта.

Количество выданных кредитов по льготным программам за январь 2023 года для топ-10 регионов по числу выдач ипотеки. Доля выдач по программе «Господдержка» относительно общего количества выдач за месяц показана зелёным, «Семейная ипотека» — голубым, «Ипотека для IT» — фиолетовым, «Дальневосточная ипотека» — синим, «Сельская ипотека» — розовым. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем указанным льготным программам.