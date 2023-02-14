В каких регионах берут больше ипотек Сбера на индивидуальное жильё?

Аналитический центр Домклик в совместном исследовании с ДОМ.РФ рассчитал средние значения пяти ключевых параметров ипотек Сбера на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС): размер кредита, первоначальный взнос, стоимость объекта, ежемесячный платёж и долю траншевой ипотеки.

Кроме того, аналитики Домклик определили субъекты РФ, где ипотека на индивидуальное жильё пользуется наибольшим спросом. В первую очередь это регионы с высоким уровнем доходов населения: Москва и Московская область (16,6% доля кредитов на ИЖС среди всех ипотек Сбера), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6,1%), Татарстан (3,7%) и Тюменская область (3%).

В лидеры по количеству выданных ипотек Сбера на индивидуальное жильё также вошли субъекты РФ, на которые распространяется действие программы «Дальневосточная ипотека»: Якутия (5,9%), Приморский край (3,1%) и Забайкальский край (1,5%). Жителям этих регионов предоставляются жилищные кредиты по наиболее выгодным условиям со ставкой от 1,5%. Кроме того, в топе популярные туристические регионы России — Краснодарский край (3,8%) и Иркутская область (2,7%).