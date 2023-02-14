17% служебных романов иркутян заканчиваются свадьбой

Специально к Дню всех влюбленных Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Иркутской области и выяснила, случались ли у них служебные романы, как это повлияло на продвижение по карьерной лестнице и в чем плюсы и минусы влюбленности в коллегу.

71% иркутян рассказали, что никогда не заводили служебных романов. 21% признались, что однажды с ними такое случилось, а еще у 9% было даже несколько романов с коллегами. Интересно, что женщины меньше склонны к служебным романам: отношения на работе возникали только у 32% из них, тогда как среди мужчин – у 35%. Есть отличия и в зависимости от профессиональной принадлежности респондентов: так, никогда не заводили романы с коллегами 76% работников науки и образования и всего 58% работников розничной торговли.

Среди тех, у кого был служебный роман, большинство не отметили никакого влияния отношения на рабочий статус: для 67% ничего не изменилось, влюбленные продолжили работать в одной компании или даже в одном отделе. Еще 23% рассказали, что одному из пары пришлось искать другую работу, 7% - что оба уволились.

Как правило, служебные романы жителей Приангарья не имеют продолжения: в 53% случаев пары распадались. Только 17% поженились и находятся в браке до сих пор, еще 3% успели развестись. Оставшиеся 27% продолжают служебный роман, но пока не оформили отношения официально. Кстати, чаще всего свадьбой оканчиваются служебные романы между юристами (23%) и айтишниками (24%).

В 47% случаев руководство компании (по мнению самих сотрудников) нейтрально относится к возникновению романов на работе, в 12% - положительно, в 21% - отрицательно.

Больше половины (57%) опрошенных не видят никаких плюсов в служебных романах. Среди остальных 27% отмечают, что с коллегой-возлюбленным/ой всегда есть о чем поговорить. 16% видят преимущество в том, что можно больше времени проводить вместе. Еще 11% считают, что романы помогают строить карьеру, 3% респондентов полагают, что так меньше поводов для ревности.

Что касается минусов служебных романов, то не смогли их найти только 16% респондентов. 54% считают, что главный минус отношений между коллегами – это сплетни, 24% полагают, что при таких отношениях влюбленные быстро устают друг от друга, еще столько же людей уверены, что это мешает строить карьеру, а 11% уверены, что в служебных романах больше поводов для ревности.