ЦБ ужесточает резервирование ипотеки от застройщика с экстремально низкими ставками

Банк России планирует с 30 мая ужесточить резервирование ипотеки от застройщика с экстремально низкими ставками, следует из доработанного проекта изменений в положение 590-П, сообщает Интерфакс.

ЦБ разработал проект в целях регулирования и минимизации кредитных и процентных рисков на рынке ипотечного кредитования, повышения устойчивости кредитных организаций, активно участвующих в программах льготного кредитования от застройщиков, и выравнивания конкурентного поля.

Ожидалось, что новый подход к резервированию будет применяться к ипотеке, выдаваемой с 1 января 2023 г. Однако после обсуждения с банковским сообществом ЦБ разрешил кредитным организациям не создавать дополнительные резервы по ипотеке, одобренной в прошлом году, но выданной до 1 апреля 2023 г.

На резервирование кредитов, подпадающих под новое регулирование, банки получат время до 1 июня 2023 г.

Вступление в силу проекта указания предполагается с 30 мая 2023 г.