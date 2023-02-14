Страны Запада не смогут перекрыть кислород российской нефтянке

Санкции против российской нефти не приведут к коллапсу в отрасли. Более того, западные страны не смогут отказаться от энергоносителей из России, поскольку это нанесет сильнейший удар по их экономике. Такое мнение озвучили участники онлайн-конференции «Российский нефтегаз: брешь в бюджете и слабая надежда на дивиденды», которую организовало Информационное агентство Finam.ru.

В начале февраля к санкциям против российской нефти добавилось эмбарго на поставки нефтепродуктов и установление лимита цен на них. Несмотря на расширение санкций, полностью отказаться от российских энергоносителей западный мир не сможет, уверен управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин: «Закупка все равно продолжается, просто переработка происходит в азиатских странах. Нефтепровод “Дружба” функционирует и поставляет нашу нефть в европейские страны. Конечно, масштаб другой, но полностью отказаться от российской нефти невозможно в том числе из-за заманчивой скидки на нее». Без российской нефти цена на черное золото покажет взрывной рост, и это нанесет удар по глобальной экономике, соглашается финансовый эксперт Андрей Верников.

Ограничения также не приведут к обвальному снижению добычи в России, считает заместитель директора по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Белогорьев. Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, это обусловлено переориентацией экспорта сырой нефти на рынки АТР: «После ввода эмбарго на поставки нефтепродуктов риски снижения добычи возросли, так как перенаправить поставки нефтепродуктов значительно сложнее, однако даже в этом случае снижение добычи составит порядка 5%». На этом фоне бизнес компаний, зависящих от объемов добычи, в том числе «Транснефти», выглядит достаточно устойчиво, считает г-н Кауфман: «По итогам года мы ждем выплаты дивидендов со стороны “Транснефти” и позитивно смотрим на акции компании».

Тем не менее снижение экспортной выручки неизбежно — падение может составить до 50%, считает г-н Сумин. По мнению эксперта, из-за недоинвестирования морских перевозок восстановление займет около двух лет: «Инвесторов может расстроить снижение дивидендной доходности, но чего не сделаешь ради бюджета страны». Впрочем, от выплаты дивидендов эмитенты отказываться не будут, уверен г-н Кауфман: «Все крупнейшие нефтегазовые компании продолжат придерживаться своей дивидендной политики, если не возникнет новых форс-мажоров. У большинства компаний низкая долговая нагрузка, устойчивые операционные результаты, а текущих цен на нефть марки Urals достаточно для получения прибыли и, соответственно, выплаты дивидендов». Перспективно, по мнению аналитика, выглядят бумаги «Транснефти», «Татнефти» и «Новатэка».

Ранее стало известно, что правительство в выходные дни внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров налоговой системы для нефтяной отрасли.Сейчас казна, которая ожидала в текущем году среднюю цену Urals $70 за баррель, в значительной степени недополучает доходы, так как в декабре и январе, после вступления в силу эмбарго Евросоюза, цена Urals упала ниже $50 за баррель. Власти решили зафиксировать дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов: с $34 за баррель в апреле он плавно снизится до $25 за баррель к июлю. Кроме того, правительство вновь снизит субсидии по демпферу по бензину и дизтопливу.