Послание Путина станет рывком вперед – Госдума

Оно будет посвящено достижению целей спецоперации на Украине, рассказал «Известия» замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.

«Социальная политика – это острейшая тема каждого послания. Увы, в России не искоренена бедность. Но шаги в этом направлении вопреки всем трудностям делаются. Пособия растут, появляются новые выплаты и механизмы поддержки малоимущих. В целом послание президента может стать началом мощного рывка вперед», – сказал Диденко.

По его словам, наверняка, президент остановится на работе военно-промышленного комплекса, который функционирует сейчас форсированно, на боевых возможностях и новейших технологиях вооружения.