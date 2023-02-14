В Иркутской области началась подготовка к VII Байкальскому риск-форуму

В Правительстве Иркутской области 13 февраля обсудили начало подготовки к VII Международному Байкальскому риск-форуму (БРИФ). Мероприятие планируется провести в октябре 2023 года в Иркутске. В этом году особое внимание будет уделено промышленной экологии и социальному партнерству.

– В сентябре 2022 года по инициативе «ИНК-Капитал» мы провели Международный Байкальский риск-форум (БРИФ). Он объединил на своей площадке представителей власти и бизнеса, экспертов-практиков и учёных. Форум стал основой для будущих совместных проектов. Участники смогли заключить соглашения, найти новых партнёров и единомышленников. Я подписал соглашение по развитию Усть-Кута с мэрами Усть-Кута и района, представителями Сбербанка и АО «ИНК-Капитал». Считаю, что это опыт успешной практики сотрудничества Правительства Иркутской области и «ИНК-Капитал», – отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Глава региона вручил благодарственные письма за организацию БРИФ в 2022 году генеральному директору АО "ИНК-Капитал" Марине Седых и сотрудникам группы компаний ИНК.

– БРИФ-2022 был посвящен повестке устойчивого развития в целом, в этом году мы намерены уделить внимание ее важным составляющим – промышленной экологии и социальному партнерству. Промышленная экология – достаточно сложная и дорогостоящая тема, но развивать ее жизненно необходимо, речь идет в том числе и о сохранении биоразнообразия на территориях, где расположены крупные производственные объекты. Обсуждая проблематику социального партнерства, компании могут поделиться своим опытом в этой сфере, – рассказала Марина Седых.

Организаторы форума планируют продолжить работу, начатую в 2022 году, по формированию экспертного сообщества в сфере устойчивого развития с участием представителей власти и бизнеса регионов Сибири и Дальнего Востока.

На заседании было принято решение о создании до 1 марта организационного комитета по подготовке к VII Международному Байкальскому риск-форуму (БРИФ). Также к этому сроку будет составлена предварительная программа мероприятия и определены ответственные по направлениям: строительство, экология, экономика, здравоохранение и образование.