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Производителей фальсификата предложили отключить от госзакупок

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Помимо этого, правительство попросило не допускать недобросовестных производителей к продаже товаров в торговых сетях. Об этом узнали «Известия».

Правительство попросили не допускать производителей продуктового фальсификата к госзакупкам и реализации товаров в торговых сетях. С таким предложением в кабмин обратилась «Общественная потребительская инициатива».

Сейчас штрафы за подделку товаров, к примеру, молочных, недостаточно суровы – 300-600 тыс. рублей для юридических лиц, отметили в ОПИ.

Это не пугает изготовителей, поэтому специалисты годами не могут решить эту проблему. Объемы суррогата в большинстве категорий переработанной пищевой продукции – колбасы, сладкие напитки, мясные и рыбные консервы и другое, – составляют 40-80%, отмечают эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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