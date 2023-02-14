Производителей фальсификата предложили отключить от госзакупок

Помимо этого, правительство попросило не допускать недобросовестных производителей к продаже товаров в торговых сетях. Об этом узнали «Известия».

Правительство попросили не допускать производителей продуктового фальсификата к госзакупкам и реализации товаров в торговых сетях. С таким предложением в кабмин обратилась «Общественная потребительская инициатива».

Сейчас штрафы за подделку товаров, к примеру, молочных, недостаточно суровы – 300-600 тыс. рублей для юридических лиц, отметили в ОПИ.

Это не пугает изготовителей, поэтому специалисты годами не могут решить эту проблему. Объемы суррогата в большинстве категорий переработанной пищевой продукции – колбасы, сладкие напитки, мясные и рыбные консервы и другое, – составляют 40-80%, отмечают эксперты.