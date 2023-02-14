Пенсионный возраст предлагают снизить многодетным отцам

Общественная палата направила в Госдуму предложения по улучшению демографической ситуации, сообщают «Известия».

– Все предложения направлены на улучшение демографической ситуации. В этом вопросе нельзя перестараться. Государство обязано помогать семьям. И поддержка эта должна быть ощутимой и реальной, – считает первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

При этом срок действия мер поддержки семей с детьми в части погашения обязательств по ипотеке ежегодно продлевается, как и программа льготной семейной ипотеки, материнский семейный капитал, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

– Многодетным отцам надо законодательно предоставить освобождение от мобилизации, снизить пенсионный возраст. Ведь на мужчине зачастую лежит не меньшая ответственность. Они обеспечивают семью, помогают женщине с воспитанием детей и по хозяйству, – считает Яна Лантратова.

Сейчас в пенсионном законодательстве предусмотрены льготы для матерей, женщин, родивших трех и более детей и воспитавших их до достижения возраста восьми лет, напомнила Светлана Бессараб. Для многодетных отцов пока таких преференций нет, отметила она. Такую инициативу можно было бы рассмотреть, считает депутат.