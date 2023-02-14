Примсоцбанк повысил ставки по вкладам до 8,6% годовых

Примсоцбанк повысил ставки по срочным вкладам «Льготный для пенсионеров», «Пенсионный», «Пенсионный Плюс», «Рациональный», «Рациональный Онлайн», сообщает пресс-служба банка. Теперь максимальная ставка в банке составляет 8,6% годовых.

Ставки по «Льготный для пенсионеров» выросла до 7%. Вклад открывается на 350 дней. Минимальная сумма вклада и неснижаемого остатка – 500 рублей. Проценты начисляются ежемесячно, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу "Льготный вклад для пенсионеров". Расходные операции доступны до суммы неснижаемого остатка. Приходные - в течение всего срока вклада без ограничений минимальной суммы и периодичности внесения денежных средств. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты сохраняются в полном объеме. Доступна пролонгация вклада. В пользу третьего лица вклад не оформляется.



Ставка по вкладу «Пенсионный» выросла до 8,5%. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 367 дней. Проценты начисляются каждые три месяца, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу "Пенсионный депозит". Расходные операции доступны только по сумме выплаченных на счет по вкладу процентов. Пополнение доступно в течение всего срока вклада без ограничений минимальной суммы и периодичности внесения денежных средств. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по ставке вклада "До востребования". Доступна пролонгация вклада. В пользу третьего лица вклад не оформляется.

Вклад «Пенсионный онлайн» оформляется в интернет-банке на аналогичных условиях. Ставка по вкладу составляет 8,6%. Ставка по вклад «Пенсионный Плюс» выросла до 8,5%. Вклад открывается на 367 дней. Минимальная сумма вклада 1000 рублей. Проценты начисляются ежемесячно, каждые три месяца, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу. Расходные операции доступны только по сумме выплаченных процентов. Пополнение в течение всего срока, без ограничений. При досрочном расторжении выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по ставке вклада "До востребования". Доступна пролонгация, открытие вклада в пользу третьего лица недоступно. Для категории клиентов «Пенсионные зачисления в Примсоцбанк» проценты пересчитываются по ставке, увеличенной на 0,5%.



Ставка по вкладу «Рациональный» составляет 8,3%. Вклад открывается на 367 дней. Минимальная сумма вклада 100 000 рублей. Проценты начисляются ежемесячно, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу "Рациональный". Расходные операции доступны только на сумму выплаченных на счет по вкладу процентов. Пополнение доступно в первые 90 дней с даты открытия вклада, минимальная сумма 5000 рублей. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по льготной ставке в зависимости от фактического срока нахождения денежных средств во вкладе:



• С 1 по 180 день – по ставке – 0,01%;

• Со 181 по 366 день – по ставке 6%.



Вклад «Рациональный Онлайн» открывается в интернет-банке на аналогичных условиях. Ставка по вкладу составляет 8,4%.