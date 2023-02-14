Свой «Персей»: в Иркутской области решено создать школьный научно-образовательный кластер

В Иркутской области намерены поддержать молодые таланты. Для этого межрегиональный научно-образовательный центр «Байкал» совместно с министерством экономического развития и промышленности и министерством образования региона создают школьный научно-образовательный кластер, сообщили в правительстве региона. Цель – организовать непрерывную систему подготовки научно-исследовательских и инженерных кадров, начиная со школьной скамьи.

Молодежные лаборатории НОЦ «Байкал» планируют организовывать научные смены в региональном центре по выявлению и поддержке одаренных детей «Персей». Такой проект предложили реализовать в регионе ходе рабочей встречи заведующих молодежными лабораториями научно-образовательного центра с руководством «Персея» и представителями Института развития образования Иркутской области.

– По поручению Президента Владимира Владимировича Путина в Иркутской области реализуется программа развития города Байкальска, на территории региона развивается высокотехнологичное производство. На месте бывшей промышленной площадки «Усольехимпрома», по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ – Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, создается Федеральный центр химии. Чтобы в дальнейшем избежать дефицита научно-исследовательских и инженерно-технических кадров, которые будут обеспечивать устойчивое развитие, НОЦ «Байкал» при поддержке Правительства области уже сегодня создает систему подготовки таких специалистов, начиная со школы, – рассказал первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Напомним, что молодежные лаборатории в Иркутской области и Республики Бурятии созданы под эгидой НОЦ «Байкал» для научно-исследовательской работы молодых ученых по приоритетным направлениям научно-исследовательского центра: «Переработка промышленных отходов», «Комплексная переработка древесины», «АгроБиоФармТехнологии».

Инициаторы проекта уже посетили центр «Персей», где изучили оснащение лабораторий и возможности для проведения научных смен и проектной деятельности. Рассматриваются возможные формы сотрудничества: от проведения открытых уроков до научно-образовательных интенсивов по направлениям работы исследовательских центров длительностью в несколько недель.

Еще один новый проект НОЦ для школьников, поучаствовать в котором они смогут уже в ближайшем будущем, – научно-образовательные экскурсии в вузы, научные институты и предприятия региона. Научно-образовательный центр «Байкал» формирует единую систему таких мероприятий и план на 2023 год.

При этом планируется, что все активности школьников Приангарья, связанные с НОЦ, будут учитываться в случае их поступления в вузы, которые входят в состав участников НОЦ «Байкал».

– Мы все понимаем, что существует проблема оттока кадров – талантливые подростки уезжают получать образование в другие регионы и уже не возвращаются. Необходимо, с одной стороны, формировать у ребят интерес к науке еще на раннем этапе, а с другой стороны – выявлять заинтересованных и талантливых и сопровождать их в дальнейшем. Чтобы школьники понимали, где в Иркутской области они могут развиваться, где здесь им дадут хорошее высшее образование и где они могут потом успешно работать. А сотрудники молодежных лабораторий НОЦ «Байкал» будут играть в этой работе одну из главных ролей как пример перспектив карьерного роста в науке, – подчеркнул Евгений Семенов, директор Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области, проектного офиса НОЦ «Байкал».

Еще одна важная задача школьного кластера – повышение квалификации учителей школ. Для этих целей разработают специальные учебные программы дополнительного профессионального образования. Обучение будет проходить на базе центров развития компетенций НОЦ «Байкал».