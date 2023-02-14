В России перерабатывается лишь 7% отходов

93% мусора оказывается на свалках. Об этом интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Мы накапливаем мусор с большой скоростью. Сейчас на полигоны возвращается 93% отходов, и лишь около 7% идет на переработку. Пока нет нормального института утилизатора, проблему с мусором мы не решим», – говорит она.

Тем не менее стоит задача к 2030 году снизить захоронение отходов вдвое и достичь стопроцентной сортировки отходов. Этот процесс требует современных технологий: в ручном режиме специалисты способны отобрать не более 10% полезной фракции. А ручных сортировок у нас очень много. В стране запрещены к захоронению стекло, бумага, металл, дерево. Но отсутствие нормальной инфраструктуры порождает проблемы.