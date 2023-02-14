Оборот розничной торговли сократился на 4,5% в Иркутской области в 2022 году

Основная причина – сокращение продаж непродовольственных товаров, сообщает Иркутскстат.

Годовой оборот розничной торговли составил 530,3 млрд рублей, в сопоставимых ценах на 4,5% меньше, чем в 2021 году. Основная причина спада – сокращение продаж непродовольственных товаров, имеющих весомую долю в обороте розничной торговли. Так, продажи легковых автомобилей по сравнению с предыдущим годом снизились в 2 раза, розничная торговля одеждой и обувью – на 21% и 14% соответственно.

Впервые с 1985 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (50,5%) превысил долю непродовольственных товаров (49,5%).

Оборот общественного питания вырос на 20,8% к 2021 году и составил 26,9 млрд рублей.

За прошлый год было оказано платных услуг на 140,0 млрд рублей, 106,9% к соответствующему периоду 2021 года. Значительный рост – на треть – отмечен на туристические и услуги культуры.

В структуре платных услуг наибольший удельный вес составляют коммунальные (21,5%), транспортные (19,5%), телекоммуникационные (14,3%) и медицинские услуги (8,9%).

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