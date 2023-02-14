Московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» начнет производить детали для Haval

Предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова для популярных китайских кроссоверов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По условиям соглашения столичное предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова для популярных китайских кроссоверов. Ежегодный объем производства составит от пяти до 6,5 миллиона деталей. В результате уровень локализации проекта по сборке этих автомобилей в Тульской области превысит 50 процентов уже в 2023 году. Таким образом, благодаря соглашению компания «Альфа Автоматив Техноложиз» станет ведущим в России партнером тульского завода по производству компонентов кузова», – говорится на сайте «Экономика Москвы».