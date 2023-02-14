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Московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» начнет производить детали для Haval

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Предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова для популярных китайских кроссоверов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По условиям соглашения столичное предприятие будет выпускать 106 различных компонентов кузова для популярных китайских кроссоверов. Ежегодный объем производства составит от пяти до 6,5 миллиона деталей. В результате уровень локализации проекта по сборке этих автомобилей в Тульской области превысит 50 процентов уже в 2023 году. Таким образом, благодаря соглашению компания «Альфа Автоматив Техноложиз» станет ведущим в России партнером тульского завода по производству компонентов кузова», – говорится на сайте «Экономика Москвы».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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