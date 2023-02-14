Управляющий директор БрАЗа лично поддержал массовую гонку «Братская лыжня»

РУСАЛ подержал массовую гонку «Братская лыжня», которая состоялась в минувшие выходные. Кроме того, в забеге принял участие управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.

Яркое спортивное мероприятие состоялось в Братске в 19 раз. На старт «Братской лыжни-2023» вышли более тысячи спортсменов и любителей от мала до велика.

По традиции, помощь в организации оказали градообразующие предприятия. В частности, Братский алюминиевый завод предоставил лыжникам корпоративную базу отдыха Простоквашино, а также взял на себя решение технических вопросов.

Евгений Зенкин - приверженец активного образа жизни. Несмотря на плотный рабочий график, находит время для тренажёров, тенниса, плавания, легкоатлетических и лыжных пробежек. Но нынешние два километра в рамках «Братской лыжни» - опыт для руководителя БрАЗа совершенно новый.

- Очень хорошее мероприятие! Здорово, весело! Ребятни столько, столько эмоций, - рассказал Евгений Зенкин корреспонденту БСТ. - Погода не смутила, когда бежишь, довольно жарко. Всех ещё раз поздравляю с праздником спорта. Всем желаю оставаться подтянутыми, спортивными и здоровыми!

Заводчане и члены их семей стали не только участниками, но и призерами «Братской лыжни!». Так, в группе мужчин старше 50 лет серебро взял менеджер дирекции по литью Алексей Пешков. А четырехлетняя дочь бразовца Романа Бариева Екатерина получила приз как самая юная участница забега.

Добавим, что 4 марта на базе отдыха Простоквашино состоится еще одно массовое мероприятие – спортивный фестиваль «На лыжи!», который в Братске организует компания РУСАЛ. В программе фестиваля мастер-классы для начинающих лыжников, эстафеты, показательные выступления воспитанников Братской школы Олимпийского резерва, а также развлекательная программа, бесплатный прокат, призы и угощения. Приглашаются братчане всех возрастов.

Фестиваль «На лыжи»!» проводится компаниями РУСАЛ и Эн+, при поддержке Федерации лыжных гонок России и департамента спорта администрации Братска. Отметим, что развитие спорта и популяризация здорового образа жизни – одно из основных направлений социальной деятельности РУСАЛа в регионах, заложенное основателем компании Олегом Дерипаской.