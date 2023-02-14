Законодатели планируют обязать ритейлеров продавать товары локальных производителей

Проект разработал сенатор Андрей Кутепов, согласно ему, торговые сети будут обязаны продавать в регионах товары местных производителей, сообщают «Известия».

Законопроект (имеется в распоряжении «Известий») пока не внесен в Госдуму. Он предлагает обязать торговые сети размещать в магазинах товары «региональных производителей, включая товары, для обозначения которых используется географическое указание или наименование места происхождения товара».

В пояснительной записке говорится, что нужно поддержать местных производителей, которые пострадали из-за сокращения бюджетных программ регионов России после пандемии и на фоне СВО, а в первую очередь из-за монополизации розничной торговли крупными торговыми сетями.

Приводятся данные ВЦИОМа и центра социального проектирования «Платформа», согласно которым 72% россиян покупают большую часть продуктов именно в таких сетях. Их доля в общем объеме оборота розничной торговли, по данным автора законопроекта, увеличилась с 15,1% в 2009 году до 39,6% в 2022-м.