Доллар 74. Что дальше?

Российский рубль продолжает слабеть, а иностранные валюты обновили максимумы за последние 10 месяцев. Доллар почти 74 руб., евро превысил отметку 79.

– На рынке по-прежнему кипят страсти вокруг бюджетного дефицита на фоне падения экспортных доходов и обширного роста расходов. У участников рынка возникает беспокойство по поводу источников покрытия дефицита — выпадающие доходы перекрываются из резервов ФНБ, а Минфин держит высокий темп размещения ОФЗ, – отмечают эксперты БКС.

На валютном рынке присутствует инерция на фоне факторов, фактически реализованных еще с прошлого года. Иностранные валюты какое-то время еще могут идти вверх, но в дальнейшем, эксперты ждут адаптации российского бизнеса к ограничениям Запада путем переориентации на Восток.

– Курс российского барреля Urals выше тех депрессивных метрик, что нам дают международные агентства, а спред отечественной смеси с Brent не так широк. Отчеты корпораций это вскоре покажут. Когда всю прошлую осень курс рубля стоял на 60 за доллар, оценки скорейшего ослабления к 70 руб. у многих вызывали скептицизм. Время показало эффективность применяемых методик. Сейчас ожидаем исчерпание импульса вверх по инвалютам с дальнейшей стабилизацией курса и укреплением рубля, – подчеркивают аналитики.

С технической точки зрения динамическое сопротивление проходит на уровне 74,5, в дальнейшем они ждут возврата на 70 руб.