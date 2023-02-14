Спорттовары уступили фитнесу

В топ-тренировок стречинг, программы «здоровая спина» и «красивые ягодицы». Как меняется спрос на спортивные товары и фитнес-услуги, разбирались эксперты Чек Индекса.

В топ-покупок фитнес-услуг в январе (по числу покупок): абонементы в тренажерный зал, услуги фитнес-тренера, детские билеты на физкультурно-оздоровительные услуги.

При этом в топе тренировочных программ, помимо силовых упражнений в тренажерном зале: занятия стречингом, а также такие тренировки, как «здоровая спина» и «красивые ягодицы».

Эксперты «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» комментируют, число посетителей фитнес-клубов и тренажерных залов по итогам 2022 года выросло, увеличение оборотов в данной категории год к году составило 4-5%.

Однако на фоне роста спроса россиян к фитнес-услугам, покупательский интерес к спорттоварам ниже уровня прошлого года. Повышение продаж отмечается лишь в отдельных группах товаров, например, в сегменте домашнего спортивного инвентаря, но заметен он лишь в онлайне, в ценовой категории до 10 тыс. рублей. В частности, продажи гантелей, эспандеров, спортивных ковриков демонстрируют рост онлайн-оборотов на 30-40% выше уровня прошлого года.

Продолжается «переток» потребителя спортивных товаров в онлайн, прежде всего на маркетплейсы, где активно продаются товары ушедших зарубежных брендов и их аналоги.

Фитнес-залы, в сравнении со спортивными магазинами, сумели оперативнее приспособиться к изменившимся в минувшем году экономическим условиям, нашли новые, интересные варианты предложений для потребителя. В результате, оказались более подготовленными к традиционному росту спроса на услуги оздоровления и подготовки к весенне-летнему сезону, который наблюдается в начале года.