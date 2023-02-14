Регионы востока и юга России стали самыми активными в автокредитовании

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за последние четыре года количество действующих автокредитов в стране немного увеличилось – на 0,5% (в декабре 2022 года – 1,83 млн ед.). При этом, несмотря на небольшой рост по сравнению с «предпандемийным» периодом, в прошлом году число автокредитов в портфелях банков, напротив, сократилось на 7,4% (в декабре 2021 года – 1,97 млн ед.).

Региональная динамика данного показателя носит разнонаправленный характер. Основной рост числа действующих автокредитов в портфелях банков за четыре года, прежде всего, пришелся на южные и восточные регионы страны. Так, сильнее всего их количество выросло в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) – на 24,5%, Северо-Кавказском ФО (СКФО) – 20,4%, Сибирском ФО (СФО) – на 14,5% и Южном ФО (ЮФО) – на 13,7%. Уральский ФО (УрФО) прибавил 2,9%.

В то же время в наиболее густонаселенных и кредитно-активных Центральном ФО (ЦФО), Приволжском ФО (ПФО) и Северо-Западном ФО (СЗФО), число действующих автокредитов за четыре года, напротив, сократилось. Так, в СЗФО их количество снизилось на 6,2%, в ПФО – на 5,2%, в ЦФО – на 3,7%.

При этом если в прошлом году в ЦФО, ПФО и СЗФО было отмечено значительное сокращение количества автокредитов в портфелях банков на уровне 8-10%, то в южных и восточных федеральных округах страны это снижение было существенно меньшим.

В декабре 2022 года самое большое количество действующих автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по объемам автокредитования) было отмечено в Москве (121,1 тыс. ед.), Московской области (105,0 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (98,4 тыс. ед.), а также в республиках Татарстан (91,9 тыс. ед.) и Башкортостан (85,6 тыс. ед.).

При этом самый серьезный рост числа действующих автокредитов (среди 30 регионов РФ – лидеров в автокредитовании) за четыре года продемонстрировали Иркутская (+28,0%), Новосибирская (+22,9%) и Вологодская (+20,5%) области, а также Красноярский (+17,5%) и Краснодарский (+14,7%) края. В то же время в ряде регионов количество действующих автокредитов с 2019 года, напротив, сократилось, в том числе, в Самарской области (-12,3%), Санкт-Петербурге (-12,0%), Москве (-11,5%), Пермском крае (-8,3%) и Республике Татарстан (-7,3%).

«Несмотря на пандемию коронавируса, дефицит новых автомобилей и внешнее санкционное давление, количество действующих автокредитов в портфелях банков находится на уровне конца 2019 года и даже немного выше, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В числе прочего на ситуацию оказывают влияние государственные программы льготного автокредитования, которые получили наибольшее распространение в регионах Дальнего Востока, Сибири и юга России. При этом самые выгодные условия определены для жителей Дальневосточного федерального округа (25% скидки на новый автомобиль). Под условия программ субсидирования автокредитов подпадают автомобили «экономкласса», произведенные в России, и пользующиеся наибольшей популярностью именно в регионах. Также важно отметить, что постепенно растет и доля кредитования на покупку автомобилей с пробегом. В целом, банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, и выдают автокредиты тем из них, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на высоком уровне».