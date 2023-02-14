Названы самые популярные цвета автомобилей в Иркутской области

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом за 2022 год и назвали самые популярные цвета кузова в Иркутской области. По итогам года самым популярным цветом в регионе стал белый с долей 27,1% от общих продаж автомобилей с пробегом в Иркутской области. На втором месте — серый с долей в продажах 19,7%. В пятерку популярных цветов автомобилей в регионе также вошли чёрный, серебряный и синий.

Согласно федеральным данным, в 2022 году, белые и черные автомобили стали самыми востребованными в большинстве крупных регионов России. На долю белых авто пришлось 21,8% от общих продаж автомобилей с пробегом, а доля черных составила 19,4%. Также в топ-5 популярных в России цветов автомобилей вошли серый, серебряный и синий.

В некоторых регионах, например, в Курской и Курганской областях, первое место по популярности занял серебряный цвет кузова.

«Цвет кузова – зачастую не ключевой, но тем не менее важный фактор, который учитывают покупатели при выборе автомобиля. Автомобили более распространенных цветов обладают большей ликвидностью, и их легче перепродать в дальнейшем. Согласно исследованию BASF 2023 года , в ушедшем году самым распространенным цветом кузова в мире стал белый. Согласно результатам исследования Авито Авто, в России белые автомобили также возглавили рейтинг наиболее продаваемых. Яркие цвета традиционно занимают более низкие позиции в рейтинге», – отмечают эксперты Авито Авто.

В Иркутской области третье место в рейтинге самых популярных цветов автомобилей занимает чёрный. Доля продаж авто с пробегом этого цвета составила 14% от общих продаж автомобилей с пробегом в регионе. В топ-5 также вошли серебряный и синий с долей продаж в 10,9% и 8,1% соответственно.

Кроме того, среди наиболее распространенных цветов в регионе оказались: зелёный (5,3%), красный (4,6%), бежевый (2,1%), коричневый (2,1%) и голубой (1,6%).

Самыми редкими цветами в Иркутской области стали оранжевый (0,5%), розовый (0,2%) и пурпурный (0,06%).

Топ-10 самых популярных цветов автомобилей в Иркутской области, 2022 г., Авито Авто