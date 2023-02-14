ИНК приняла участие в обсуждении итогов экологического мониторинга реки Лены

Ученые Иркутского государственного университета (ИГУ) и руководители региональных природоохранных общественных организаций совместно с представителями Иркутской нефтяной компании (ИНК) обсудили работу по сохранению реки Лены.

Было отобрано более 1 000 биологических проб, в том числе фито- и зоопланктона, зообентоса и ихтиофауны, прибрежной водной и наземной растительности. Основной темой обсуждения стали итоги комплексной эколого-антропологической экспедиции, которую провели сотрудники ИГУ при поддержке русского географического общества в верхнем течении реки летом 2022 года. В состав участников экспедиции также вошли ученые Тихоокеанского госуниверситета из Хабаровска. Протяженность пути составила около 750 км по реке от Усть-Кута до поселка Витим Республики Саха (Якутия).

В ходе экспедиции ученые также исследовали 10 ранее заброшенных поселений, где активно ведется хозяйственная деятельность, которая не зарегистрирована в природоохранной статистике.

– Идет активная трансформация брошенных деревень в дачи и усадьбы. На таких участках даже выращивают крупнорогатый скот. Люди огораживают приречные участки тайги, распахивают земли. Есть и попытки зарыбления притоков Лены. Все это влияет на экосистему реки в районах, где по официальной статистике воздействие должно быть минимальным. Существенный урон экосистеме наносит и процесс лесозаготовки, перевалки древесины, добыча инертных материалов, – отметил руководитель экспедиции Аркадий Матвеев.

По результатам анализа проб на разных участках Лены, в створе поселка Жигалово речная вода считается условно чистой, ниже по течению качество ухудшается: выше Усть-Кута вода уже слабо загрязненная, за городом – загрязненная, а от Киренска вплоть до поселка Витим 60% проб характеризуются как загрязненные и 40% - как очень загрязненные.

Негативного воздействия на реку в результате деятельности крупных промышленных предприятий члены экспедиции не обнаружили. Ученые отметили высокую социальную ответственность ИНК на территории присутствия, в частности, в сохранении биоразнообразия и экосистем.

– Вклад компании мы могли увидеть лично. В июле мы провели круглый стол в Усть-Куте по вопросам необходимости оздоровления экосистемы реки Лены с участием ИНК и убедились, насколько серьезно компания относится к вопросам экологической безопасности своих объектов. Так же важно отметить вовлечение молодежи Усть-Кута в экологические мероприятия. Это проведение конкурсов, просветительских занятий, – поделилась председатель Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы Вера Шлёнова.

В рамках строительства Иркутского завода полимеров в Усть-Куте и других производственных объектов компании, ИНК проводит мероприятия по зарыблению реки Лены и Братского водохранилища. С 2021 года компания выпустила 505 тыс. молоди хариуса. При вводе завода в эксплуатацию ежегодно будет выпущено порядка 400 тыс. мальков.

При строительстве завода используются технологии, отвечающие жестким международным и российским экологическим требованиям. С запуском завода будет осуществляться постоянный мониторинг воды, почвы, атмосферного воздуха. Также на объекте предусмотрен замкнутый водооборот и использование резервуаров для осадков общим объемом 35 т. кубометров, что минимизирует использование воды из реки.

Итогом встречи стало рассмотрение предложений о формировании региональной комплексной программы по оздоровлению реки Лены, создание экспертного совета с участием органов власти, недропользователей и лесозаготовителей.