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Пробки образовались в Иркутске около 130-го квартала, где случился пожар

Девятибалльные заторы образовались в центре Иркутска после пожара в здании, расположенном в 130-м квартале в Иркутске, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самые серьезные заторы в центре города наблюдаются на улицах Ленина и 3-го Июля по направлению от сквера Кирова, Карла Маркса, Тимирязева ближе к Ленина, Бульваре Гагарина и Седова.

Пожар в здании, где располагаются бары, магазины, салоны красоты, случился в Иркутске на 3-го Июля, 33 сегодня около 16 часов. Потушить огонь удалось в 17:29  на площади 100 квадратов. Пострадавших нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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