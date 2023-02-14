Переправу на остров Ольхон планируют открыть 17 февраля

Открытие самой протяженной в Иркутской области ледовой переправы, соединяющей Ольхон и материк, запланировали на 17 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Буквально несколько минут назад закончилось совещание с подрядной организацией, которая производит работы по обустройству ледовой переправы. Трасса практически готова, выставлены вешки и знаки. Если погодные условия не изменятся, и на льду не появятся трещины и промоины, то переправа, которая соединит материк и остров, официально откроется уже в эту пятницу, 17 февраля», – сообщили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что в регионе выезд на лед вне переправы запрещен.