Названа предварительная причина пожара в 130-м квартале в Иркутске

Предварительная причина пожара в здании, которое горело в 130-м квартале Иркутска сегодня, установлена – ее назвали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации мангального оборудования – предварительная причина пожара в административном здании на улице 3-го Июля в Иркутске», – сообщили в пресс-службе.

Установлено, что система углегасителей в кафе на нижнем этаже была неисправна, в результате чего искры от разведенных в мангале углей попали в вентиляцию, где произошло воспламенение жировых отложений, и по вентиляции огонь очень быстро распространился на большую площадь.

Напомним, пожар в деревянном строении с магазинами, салонами красоты и барами на улице 3-го Июля в центре Иркутска случился сегодня около 16:00. Ликвидировать огонь на площади в 100 квадратных метров удалось в 17:29. Установлено, что пожар возник на нижнем этаже и по горючим конструкциям быстро перешел на верхние этажи здания. Опубликованы кадры с места происшествия.