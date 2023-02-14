«Хивус» столкнулся с квадроциклом на льду озера Байкал в районе Листвянки

Авария случилась на льду озера Байкал в районе поселка Листвянки Иркутской области – столкнулись «Хивус» и квадроцикл около 16:00 14 февраля, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР

«В результате происшествия пострадали водитель и пассажир квадроцикла, в настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет», – рассказали в ведомстве.

Проводится доследственная проверка по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.