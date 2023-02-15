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Каким специалистам в Иркутской области «проиндексировали» предлагаемые зарплаты выше всего

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru, выяснили, каким специалистам в Иркутской области работодатели заметнее всего повысили предлагаемые зарплаты в январе по сравнению с прошлым годом.

По итогам первого месяца года, средняя предлагаемая зарплата в Иркутской области составила 67 519 рублей, за год она выросла на 22% (в январе 2023 по сравнению с январем 2022). При этом, уровень зарплат в регионе превышает среднероссийские предлагаемые на 16%.

Если проанализировать, как поменялись зарплаты, которые готовы платить работодатели новосибирским специалистам из разных профсфер, то динамика будет отличаться. Так, выше всего «проиндексировали» предлагаемые зарплаты в январе 2023 относительно января прошлого года ИТ-специалистам: предложения для них выросли на 33%, до 76 тыс. руб., в среднем. На втором месте по росту предлагаемых зарплат – специалисты по инсталляциям и сервису (+31%, до 87,3 тыс. руб.), на третьем месте – сотрудники из ресторанно-гостиничного направления (+31%, до 54,7 тыс. руб.), на четвертом – машинисты и водители (+30%, до 87,2 тыс. руб.), замыкают первую пятерку рабочий персонал (+28%, до 83,4 тыс. руб.).

При этом, топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов в Иркутской области достаточно стабилен, его возглавляют специалисты по добыче сырья (предлагаемая зарплата для них составила в январе 120,3 тыс. руб., в среднем), далее следуют специалисты по консультированию (94 тыс. руб.) и строители (93,6 тыс. руб.). Кроме того, зарплату «выше рынка» (более 67,5 тысяч рублей) в регионе предлагают руководителям и управленцам, специалистам из автобизнеса, ИТ-кадрам, машинистам, специалистам из сферы производства, рабочему персоналу, специалистам из сферы инсталляции и сервис.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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