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Всеобщую ипотеку на новостройки под 5% предлагают запустить в России

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По задумке авторов, она не предполагает использование бюджетных средств, сообщают «Известия».

В РФ предлагают запустить ипотеку на новостройки под 5% – без использования бюджетных средств. Такие рекомендации комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой, ЦБ и правительство.

Предполагается, что регулятор будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых, наценка финансовой организации составит 2-3%, поэтому конечная ставка не превысит 5%.

В Банке России считают, что льготные программы кредитования должны быть адресными, а не всеобщими. Выдача большого объема таких займов широким категориям граждан означает необходимость поддержания более высокой ключевой ставки и меньшую доступность других кредитов. Мера приведет к росту спроса на 20% и увеличению доступности жилья, говорят эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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