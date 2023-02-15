Путин призвал снизить давление на бизнес

На фоне антироссийских санкций российский бизнес не должен испытывать избыточного давления со стороны властей, передают «Известия» слова Владимира Путина со Всероссийского съезда судей.

«Конечно, в условиях сегодняшнего дня, когда мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа, имею в виду вот эти все бесконечные санкции, как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции, но ответом на эти недружественные действия и попытки разрушить нашу экономику может быть только одно – расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности», – заявил Владимир Путин.

В прошедшем году уголовное преследование было прекращено в отношении более чем четверти обвиняемых по делам о предпринимательстве. Президент поручил судьям в пределах своей компетенции также поработать и представить предложения по внесению изменений в закон о банкротстве.