В Подмосковье на рынке ИЖС продан каждый второй объект недвижимости

За прошлый год список лотов ИЖС сократился на 42%. Об этом «Известиям» сообщили 14 февраля эксперты девелоперской ГК ФСК.

В декабре 2022 года на рынке продавалось 242 поселка, в которых были представлены лоты с застройкой. Общий объем экспозиции составил 5,4 тыс. лотов, из которых 84% – коттеджи. За 2022 год в целом продано 2,3 тыс. лотов, средний темп продаж по всему рынку достиг 189 лотов в месяц.

«Мы отметили возможность восстановление рынка таунхаусов до объема периода расцвета в 2016 году в 3,5 раза, а коттеджей до периода расцвета в 2011 году – в 2,4 раза. По нашим данным, в таунхаусах и дуплексах в 2022 году не вышло ни одного поселка в продажу, то есть наблюдается дефицит предложения», – сказала директор департамента аналитики и планирования продаж ГК ФСК Ксения Цаплина, уточнив, что этот сегмент недвижимости имеет большой потенциал для развития.