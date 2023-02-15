Усольский машиностроительный завод проведет модернизацию более чем на 100 млн рублей

Машиностроительный завод «Усольмаш» сможет приобрести новое оборудование для модернизации производства флотационных машин благодаря господдержке. Накануне заявку предприятия на льготный заём одобрил Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области (ФРП). Заём будет предоставлен по совместной программе «Проекты развития» силами федерального и регионального фондов. Общая стоимость проекта составляет 108 миллионов рублей, из них 62 миллиона – финансирование со стороны ФРП.

– Все оборудование, которое завод планирует закупить благодаря заемным средствам ФРП, – отечественного производства. Таким образом, «Усольмаш» приобретет российское оборудование, чтобы, в свою очередь, произвести флотационные машины для горно-обогатительных предприятий нашей страны. Это значимый шаг в направлении достижения технологического суверенитета, – говорит первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

В рамках проекта «Усольмаш» закупит фрезерный пятиосевой станок, портативный лазерный анализатор металлов, компактный оптико-эмиссионный спектрометр и другое оборудование. Оно поможет заводу увеличить объём выпуска флотационных машин на 59 единиц за период пользования займом.

Средства по программе «Проекты развития» в размере 62,2 миллиона рублей Фонд развития промышленности предоставит на 5 лет. Льготная ставка в 1% годовых будет действовать все годы пользования займом. Предприятие вкладывает в техническое перевооружение и собственные средства – почти 50 миллионов рублей.

– «Усольмаш», как и другие машиностроительные предприятия региона, активно пользуется мерами государственной поддержки, которые предоставляет Фонд развития территорий. И речь не только о финансовых механизмах: «Усольмаш» также участвует в национальном проекте «Производительность труда», который в Иркутской области реализуется силами подразделения ФРП – Регионального центра компетенций, – рассказала директор ФРП Иркутской области Яна Шевченко.