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Эксперт предупредил о росте случаев с мошенническими розыгрышами

Мошенники предлагают россиянам участвовать в розыгрыше денежных подарков от лица известных брендов, и таким образом получают доступ к данным банковских карт. Количество таких случаев в конце января кратно увеличилось.

«Мошенники и ранее использовали подобные механики, однако сейчас мы фиксируем массовые сообщения о подставных розыгрышах. Мошенники отправляют сообщение на электронную почту или в мессенджеры с предложением поучаствовать в розыгрыше подарков от крупного бренда. Человеку предлагается угадать, в какой игровой ячейке находится приз. На это даётся три попытки и для убедительности приз открывается только с последнего шанса. Чтобы вызвать интерес и замотивировать на участие, мошенники «разыгрывают» призы в иностранной валюте, после победы они предлагают участнику конвертировать приз в рубли за минимальную сумму. После ввода банковских реквизитов и подтверждения согласия на операцию злоумышленники получают денежные средства, данные карты и доступ к ней. Данные могут использовать для покупок в интернет-магазинах: на сегодняшний день ещё не всё онлайн-площадки поддерживают верификацию денежных операций с помощью смс. Также злоумышленники могут настроить автоплатёж на различные сервисы, чтобы постепенно выводить денежные средства со счета потерпевшего. При этом сами суммы, которые снимаются с банковской карты, не очень большие, и владельцы не всегда сразу замечают пропажу», – комментирует Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона.

Мы рекомендуем быть бдительнее и не участвовать в сомнительных конкурсах.  Чтобы не попасться на удочку мошенникам, необходимо проверять информацию в официальных источниках. Также не стоит вводить данные своей банковской карты на подозрительных сайтах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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