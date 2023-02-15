Продлевать 23 февраля отпусками и отгулами будут в 2 раза чаще, чем в прошлом году

12% работающих планируют присоединить отпуск к праздничному и выходным дням в честь 23 февраля, чтобы продлить отдых. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

В День защитника Отечества россияне, прежде всего, чествуют военнослужащих. 23 февраля считают профессиональным праздников всех военных 47%, праздником всех мужчин — 35%.

В этом году после Дня защитника Отечества следуют 3 выходных дня подряд. Каждый восьмой россиянин не преминул воспользоваться этим и будет продлевать 23 февраля отпусками или отгулами, чтобы получился длинный отдых. Несколько чаще других планируют брать отпуск респонденты моложе 34 лет (14%).