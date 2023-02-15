Приняты первые уточнения в бюджет Иркутской области на 2023 год

В областном бюджете дополнительно предусмотрены 1,1 млрд рублей – это федеральные целевые средства, которые получила область в текущем году. Об этом стало известно на 64 сессии Законодательного собрания региона.

Также уточнена программа государственных внутренних заимствований в связи с изменением сроков и объемов привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов.

Таким образом, планируемые доходы областного бюджета на 2023 год утверждены в объеме 249,4 млрд рублей, то есть больше на 1,1 млрд рублей. Расходы увеличены на 4,4 млрд рублей, до 272 млрд.