«Усольмаш» дополнительно произведёт 59 флотационных машин в ближайшие 5 лет благодаря займу Фонда развития промышленности

Машиностроительный завод «Усольмаш» сможет приобрести новое оборудование для модернизации производства флотационных машин: заявку предприятия на льготный заём одобрил наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области. Заём будет предоставлен по совместной программе «Проекты развития» силами федерального и регионального Фондов. Общая стоимость проекта составляет 108 миллионов рублей, из них 62 миллиона — финансирование со стороны ФРП.

«Все оборудование, которое завод планирует закупить благодаря заемным средствам ФРП, – отечественного производства. Таким образом, «Усольмаш» приобретет российское оборудование, чтобы, в свою очередь, произвести флотационные машины для горно-обогатительных предприятий нашей страны. Это значимый шаг в направлении достижения технологического суверенитета», — говорит первый заместитель председателя Правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета регионального ФРП Руслан Ситников.

Руслан Ситников. Фото А. Федорова

Флотационная машина — устройство для проведения флотации (это один из методов обогащения полезных ископаемых). Представляет собой механизм, разделяющий взвешенные в жидкости мелкие твёрдые частицы по их способности прилипать к вводимым в суспензию газовым пузырькам, каплям масла и т. д. с целью извлечения полезного компонента.

Заёмные средства по программе «Проекты развития» в размере 62,2 миллиона рублей Фонд развития промышленности предоставит на 5 лет. Льготная ставка в 1% годовых будет действовать все годы пользования займом. Предприятие вкладывает в техническое перевооружение и собственные средства — почти 50 миллионов рублей. В рамках проекта «Усольмаш» закупит фрезерный пятиосевой станок, портативный лазерный анализатор металлов, компактный оптико-эмиссионный спектрометр и другое оборудование отечественного производства. Оно поможет заводу увеличить объём выпуска флотационных машин на 59 единиц за период пользования займом.

«Машиностроительные предприятие региона — одни из самых активных пользователей мер государственной поддержки, которые предоставляет Фонд развития промышленности. И это касается не только финансовых механизмов содействия; «Усольмаш», как и ИЗТМ, участвует в национальном проекте «Производительность труда», который в Иркутской области реализуется силами подразделения ФРП — Регионального центра компетенций. И всё это вместе складывается в картину комплексного содействий промышленным предприятиям, которое является главной задачей для региональных властей», — считает директор ФРП Приангарья Яна Шевченко.